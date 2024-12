Milieuorganisaties verdeeld over einde Dutch Grand Prix

Van Broekhoven neemt de telefoon op met de vraag: "Je belt zeker over de Formule 1?" Dat klopt. De Haarlemse milieu-activist van Rust bij de Kust strijdt al jaren tegen de herrie die de races op het circuit veroorzaken. Maar hij is niet blij dat er de Dutch Grand Prix na 2026 stopt.

"Het ging ons nooit om de Formule 1. Die race was vooral een mooie aanleiding om te vragen om rust in het natuurgebied. We konden het evenement mooi aangrijpen om aandacht voor onze standpunten te krijgen. Dus ik ben er niet zo blij mee."

Stichting Duinbehoud juicht wel

Andere natuurbeschermers zijn juist wel tevreden met het besluit. Directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud: "Het is goed nieuws dat een van de grootste publiekstrekkers van het circuit komt te vervallen." De stichting voerde rechtszaak op rechtszaak tegen de vergunningen voor het circuit, maar verloren die zaken keer op keer.

"We hebben vaak zaken verloren met het argument dat het maatschappelijk belang van de Grand Prix groot was. Dat valt nu wel weg", zegt Janssen. "We willen nu in overleg met de provincie om de milieuvergunningen voor het circuit aan te scherpen."

Ook bij Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) gaat de vlag uit. Voorzitter Johan Vollenbroek: "Al dat gejakker op benzine met die bolides, dat is toch volkomen achterhaald?"

Rondjes rijden

Met die laatste opmerking is Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust het roerend eens. "Het was bij voorbaat zonde om die natuur te verpesten om wat rondjes te rijden. Maar het circuit is door die verbouwing wel populairder geworden, met die kombocht en al die nieuwe gebouwen. Dus we houden ons hart vast voor die andere 280 dagen per jaar dat er gereden kan worden. Al die verwoestingen in het natuurgebied, dat komt nooit meer goed."

