Aftellen naar De Vier van Noord-Holland: schaatstalenten Rens en Anouk bestormen de top

"Eerst je heup, dieper, dieper!" De aanwijzingen van schaatscoach Peter van der Rol Brouwer schallen door de hal van IJsbaan Haarlem als zijn pupil Anouk op volle snelheid door de bocht scheert. “De kracht van Anouk zit ‘m in het wíllen”, aldus Peter. “Ze wil het gewoon. En niet een klein beetje. Ze wil het écht.”

Het is een drive die Rens Vergeer (overigens geen familie ‘van’) niet vreemd is. Daarnaast heeft de jongeling nóg een bijzondere eigenschap, zo ziet zijn coach. “Rens is heel goed in staat om woordelijke aanwijzingen om te zetten naar bewegingen”, aldus Van der Rol Brouwer. “Dat is echt een vaardigheid die weinig mensen hebben.”