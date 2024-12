112-blog | Brandje in Spaarne College • Twee auto's uitgebrand

15.40 uur

Bij het Spaarne College in Haarlem heeft vanmiddag een korte brand gewoed. Het vuur werd ontdekt in een toiletruimte en was snel onder controle.

Zes mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken, ze hadden rook ingeademd. Niemand hoefde mee voor behandeling in het ziekenhuis. De school is de rest van de middag gewoon open. De oorzaak van het brandje is nog niet bekend.

De school was niet bereikbaar voor een reactie.