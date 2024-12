Formule 1 verdwijnt na 2026 uit Zandvoort

Daarmee verdwijnt de Grand Prix van Nederland. De organisatie van de Grand Prix zegt op het hoogtepunt te willen stoppen. Dit besluit werd genomen na uitgebreide onderhandelingen met de FOM.

"Er lagen verschillende opties om door te gaan", zegt Dutch GP-directeur Robert van Overdijk tegen de NOS. "We konden rouleren met andere circuits of het elk jaar zelf blijven organiseren. We hebben alles goed afgewogen, en dit is onze keuze. Misschien is de F1-top verrast, maar ze begrijpen en respecteren het. Ze weten hoe wij werken."

Financiële risico's

Volgens Van Overdijk spelen de grote financiële risico's een belangrijke rol in het besluit. "Drie dagen op rij een uitverkocht huis is voor ons noodzakelijk om rendabel te draaien. Dat lijntje is dun. Een eenmalige dip is niet zo erg, maar we kunnen het ons niet permitteren structureel minder bezoekers te trekken."

De eerste editie van de race vond plaats in 1948 en stond bekend als de Zandvoort Grand Prix. In 1952 werd de wedstrijd voor het eerst opgenomen in het officiële wereldkampioenschap Formule 1.

De exacte datum voor de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort wordt volgend jaar bekendgemaakt.