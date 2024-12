Hap, slik, niet weg: zwaan bevrijd van vishaak in slokdarm

De zwaan werd zaterdagmiddag aangetroffen bij een sloot aan de Muurpeper in de Heemskerkse wijk Waterakkers, zegt een medewerker van de Dierenambulance Kennemerland. Het dier had een opgezwollen nek en was er slecht aan toe.

"Bij nader onderzoek bleek dat haar slokdarm helemaal verstopt zat met gras en ander voedsel", schrijft het Vogelhospitaal op Facebook. "Toen de blokkade er uiteindelijk uit was, zagen we een grote prop gras met daarin een vishaak."

Braken in plaats van doorspoelen

Uit voorzorg werd de verstopping niet - zoals gebruikelijk - doorgespoeld, maar de arts heeft de zwaan laten braken. Na een tijdje lukte dat, en kwam er via de lange hals eerst een draadje naar buiten.

Het stuk draad werd gevolgd door een vishaak. Of de slokdarm is beschadigd door de haak, is nog niet bekend. "De komende dagen zullen we meer duidelijkheid krijgen."

Als de zwaan opknapt zal hij worden herenigd met zijn vrouwtje, want die zit nu in haar eentje in de sloot aan de Muurpeper. Het Vogelhospitaal roept vissers op hun visgerei niet te laten slingeren. "Ruim die troep op", volgt de Dierenambulance Kennemerland dat voorbeeld.