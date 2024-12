Omstanders springen kanaal in om bestuurder te redden, politie vol lof

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond half vier. De ene auto belandde in de berm, maar de andere auto gleed het kanaal in.

De politie is vol lof over de vijf mensen die het slachtoffer te hulp zijn geschoten. "We zijn heel dankbaar voor alle adequate hulp. Dit kan echt iemands leven redden." De automobilist van de andere auto raakte niet gewond. Ook bij de helpers raakte niemand gewond, op wat onderkoelingsverschijnselen na. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

De N9 is tussen Julianadorp-Zuid en 't Zand in de richting van Alkmaar dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas over anderhalf uur weer open gaat. "Een duiker moet er namelijk bij komen om de auto uit het water te kunnen halen." Verkeer kan er langs via de parallelweg.