Grote zorgen over veiligheid bij Wijdemeerse politiek na crisis brandweer

Toch bleef het lange tijd stil vanuit burgemeester Mark Verheijen. Hoewel NH hem de afgelopen maanden herhaaldelijk om een reactie vroeg, weigerde hij te antwoorden. Nu laat hij weten dat de brandveiligheid in de gemeente Wijdemeren niet in het geding is geweest.

"Dat neemt niet weg dat de ontstane situatie onwenselijk is en niet in het belang van onze inwoners", laat hij weten in een schriftelijke reactie. Hij heeft een bemiddelaar aan de Veiligheidsregio en de post voorgesteld om de crisis bij de brandweer te bezweren.

Oplossing dringend nodig

De gemeenteraad hoopt op een doorbraak in de gesprekken met de Veiligheidsregio. Woensdagochtend staat er een belangrijke vergadering gepland met alle burgemeesters uit de regio en de leiding van de Veiligheidsregio, om onder andere over deze crisis en het reanimatiebeleid te praten.

De tijd voor een oplossing dringt, benadrukt IJsbrandij. "Deze week moet er echt meer duidelijkheid komen, zodat iedereen met een gerust hart de feestdagen in kan en de veiligheid van de inwoners zeker is."