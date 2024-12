Actieve dienstplicht? "Nee, mode is meer iets voor mij"

Één daarvan is actieve dienstplicht. Deze vorm van dienstplicht komt al een tijdje niet meer voor in Nederland, maar houdt in dat mannen en vrouwen vanaf 17 jaar kunnen worden opgeroepen voor het leger. En die oproep is dan ook verplicht.

Die actieve dienstplicht wordt niet snel ingevoerd, aldus een woordvoerder van het ministerie. Maar jongeren uit Bussum vinden het idee zo slecht nog niet: "Het lijkt me een goed idee, ik zou het alleen zelf niet zo snel doen."