Meer dan tulbanden en lange baarden: sikh Anoop (24) zet zijn geloof in de schijnwerpers

Zelf groeide Anoop op in Amsterdam-Oost, tussen allerlei verschillende culturen en geloven. Dat ging in zijn ogen altijd prima samen, maar de spanningen in Amsterdam van de afgelopen tijd baren hem zorgen. Daarom wil hij anderen juist nú kennis laten maken met zijn eigen geloof.

"Ik wil laten zien dat geloven een beeld van verbroedering en verbondenheid delen", legt hij uit. Omdat Sikhs verdraagzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, kunnen ook niet-sikhs terecht in hun gebedshuis (Gurdwara) voor een gratis maaltijd en onderdak. "Het doel van een sikh is om het licht van God in iedereen te vinden."

Hanan Ozsoy zit tijdens de presentatie druk mee te schrijven in een notitieblok. De oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Amstelveense is zelf moslim. "De Islam heeft zo te horen heel veel overeenkomsten - net als met het Jodendom en Christendom - met wat de sikhs geloven", concludeert ze.

Onderdrukt in India

Anoop wil zijn publiek geen rooskleurig verhaal voorhouden. Hij wil ook aandacht vragen voor de onderdrukking van de sikhs door de Indiase overheid. In 1984 liepen de spanningen zo hoog op dat duizenden sikhs werden uitgemoord. Nog steeds vechten de sikhs voor een onafhankelijke staat. "Daar zie je bijna niks over in de media."