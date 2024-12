Ziekenhuis Haarlem-Noord bedreigd: Tweede Kamer vraagt om actie minister

Het Spaarne Ziekenhuis heeft nu drie vestigingen in de regio. De directie wil de zorg concentreren in Hoofddorp en Haarlem Schalkwijk. De toekomst van het ziekenhuis in Haarlem-Noord lijkt op het spel te staan. Ook zijn de nieuwbouwplannen voor Schalkwijk - inclusief tweehonderd nieuwe woningen - al geschrapt.

De gemeenteraad van Haarlem nam eerder al unaniem een motie aan om een volwaardig ziekenhuis in Haarlem te behouden. Nu komt ook de Tweede Kamer in actie. SP-leider Dijk vindt dat de zorg niet alleen aan verzekeraars en bestuurders kan worden overgelaten.

'De gevolgen zijn gigantisch'

"Nu wordt er met een spreadsheet in de hand bepaald dat ziekenhuizen moeten sluiten, zonder dat patiënten, personeel en de lokale politiek daar iets over te zeggen hebben", zegt Dijk. "Dat moet zo snel mogelijk veranderen. De gevolgen van het uitkleden van onze ziekenhuizen zijn gigantisch. Wanneer gaat minister Agema zich uitspreken voor het behoud van het ziekenhuis in plaats van weg te lopen voor haar verantwoordelijkheid?"

De Haarlemse SP-voorman Ruud Kuin is blij met de steun uit Den Haag. "Het kan en mag niet waar zijn dat drie directieleden zo'n verstrekkend besluit nemen, dat is onacceptabel. Ze hebben het alleen maar over efficiëntie, terwijl het over goede en bereikbare zorg zou moeten gaan."