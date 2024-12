Onbeperkt knallen of een algemeen vuurwerkverbod, geef je mening aan het NH panel

Waar de één geniet van het spektakel in de lucht en de kick van het afsteken, gruwelt de ander ervan. Vorig jaar nog vond 62% van de NH-panelleden die meededen aan het onderzoek dat er een volledig verbod moet komen op het afsteken van vuurwerk.

"Ik heb jaren geleden in het brandwondencentrum Beverwijk gewerkt. Te veel gezien daar om vuurwerk leuk en mooi te vinden", zei Annemarie uit de gemeente Zaanstad er vorig jaar nog over.

'Vuurwerk is traditie, mijn passie'

Maar volgens anderen is er niks aan de hand als je verantwoord omgaat met vuurwerk. "Vuurwerk is traditie, mijn passie. Ik leef toe naar die ene dag in het jaar. De overheid moet met hun vieze, gore klauwen van onze tradities afblijven", aldus Jay uit Dijk en Waard.

Vier gemeenten hadden al een lokaal afsteekverbod: Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede. En daar is, na een referendum dit jaar, ook Alkmaar bijgekomen. Is dat een goed idee of moet er toch een landelijk verbod komen? Of is het een mooie traditie die moet blijven?

