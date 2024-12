Alkmaarders leveren berg aan unieke (en pikante) beelden in voor historische film

Al het ingeleverde materiaal moet eerst worden gedigitaliseerd en daarna worden doorgenomen. Erik Willems heeft er inmiddels tientallen uren op zitten en is blij met wat hij tot nu toe ziet. "Het is heel veel materiaal", beaamt hij. "Natuurlijk veel kaasmarkt en Alkmaar Ontzet, maar ook het leven op straat, van alledag. Om dat laatste is het ons te doen."

Krakers, branden en de Spoorbuurt

"Met al het materiaal componeer ik het verhaal van hoe Alkmaar in een eeuw tijd de stad is geworden die het nu is", legt Erik uit. "Wat heel mooi is, zijn beelden uit de Spoorbuurt van eind jaren 60. Er is dan verzet tegen de sloop van die buurt. Dat dat grotendeels is vastgelegd is heel bijzonder. Maar ook is er een film ingeleverd over kraken in Alkmaar."

Wat verder opviel, is een doos vol films van alleen maar branden in Alkmaar in de jaren 70 en 80. "Wie de maker was, bleef eerst een mysterie", vertelt Rob. "Maar het blijkt dus van ene Kars Kriegsman te zijn die, naast dat hij op de meldkamer werkte en dus snel op de hoogte was van incidenten, hobbyfilmer was."

"Maar ook is er gefilmd hoe een jongetje in 1966 na zijn eerste schooldag naar huis liep. Dan loop je dus van de Nieuwlandersingel naar de Paardenmarkt, en dat in die tijd. Dat is een fantastisch gegeven."

Pikant filmpje uit 1973

Bij veel ingeleverde banden en blikken zit een briefje met wat er op staat, maar niet bij alles. En dat levert ook verrassingen op. "Mensen hebben zelf geen projector en weten dus niet altijd wat ze inleveren", lacht Rob. "Er zit dus ook een pikant filmpje uit 1973 bij van twee blote mensen die in de keuken seks hebben."

"We weten niet wie dat zijn, maar we willen er misschien wel een stukje uit gebruiken. Want dit is ook weer typisch iets uit die 'vrije' tijd van begin jaren 70. Maar we nemen eerst contact op met de donateur om dit af te stemmen. Misschien zijn het wel de ouders van? Van die beelden laten we nu ook nog niets zien", aldus Rob.

AZ in De Hout ontbreekt nog

Van het Ontzet en de kaasmarkt is er nu meer dan genoeg filmmateriaal. "Maar wat heel fijn zou zijn is als er beelden gevonden worden van de De Hout, het oude stadion van AZ", vindt Erik. "En dan met name van de mensen die naar het voetballen gaan."

"Daarnaast zou het heel lekker zijn als er nog filmopnames komen van naoorlogse buurten. Want Alkmaar is meer dan het historische centrum en het moet een film worden over heel Alkmaar."

Wie nog oude filmpjes heeft om te delen, kan daar voor terecht op de website van de Historische Vereniging Alkmaar.