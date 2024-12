Zonder nieuwe leden verdwijnt West-Friese dansgroep

Op de klanken van live muziek walsen zo'n twintig mensen over de vloer van wijkgebouw De Groene Schakel in Schagen. Een prima aantal. Toch is voorzitter Germa Smit bang dat de traditie verdwijnt, vooral omdat er weinig jonge aanwas is. Om nieuwe leden te werven plaatste zij een oproep op nhhelpt.nl.