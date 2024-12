Park in Krommenie onneembare hindernis voor senioren

"Ik vind het waardeloos, want je moet elke keer omlopen", zegt een oudere dame met een kleurrijk versierde rollator. "Maar ja, het zijn werkzaamheden, dus wat doe je er aan?"

Het park is volledig afgezet met rood-witte hekken, en pijlen sturen wandelaars richting de stoep en het fietspad. Niet iedereen is tevreden. "Het is niet normaal, maar het wordt gewoon gedaan. Met de oudjes wordt geen rekening gehouden", laat een oudere meneer weten.

Alternatieve route

De alternatieve route valt bij velen niet in de smaak. Het fietspad is druk door scholieren die door de wijk fietsen, en ook de stoep laat te wensen over. "De stoep is hier en daar echt slecht, vooral voor invaliden," zegt een vrouw die een oudere dame in een rolstoel voortduwt.

Netbeheerder Liander laat weten dat de werkzaamheden nodig zijn om nieuwe transformatorhuisjes en leidingen aan te leggen. Het stroomnet wordt uitgebreid om aan de toenemende vraag te voldoen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind januari 2025.