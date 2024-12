Zeehonden dicht bij huis: hoe ga je met ze om?

Waarom komen zeehonden aan land?

Zeehonden zijn zoogdieren, wat betekent dat ze net als mensen longen hebben en dus bij uitstek boven water leven. Als er geen strand in de buurt is, komt het daarom vaak voor dat de dieren uitrusten op een dijk. Vooral grijze zeehonden klauteren daar met gemak op.

Wat te doen als je een zeehond ziet?

Als je een zeehond tegenkomt, is het van belang om minstens dertig meter afstand van het dier te houden. Het liefst zorg je ervoor dat de zeehond jou niet opmerkt. Ook is het verstandig om contact op te nemen met Zeehondencentrum Pieterburen of Ecomare Texel. Zij houden bij waar de zeehonden zich bevinden en kunnen controleren of het goed met ze gaat.

Wat gebeurt er als je te dicht bij een zeehond komt?

De zachte snuit en de lieve ogen van zeehonden doen je al snel vergeten dat ze de grootste roofdieren van Nederland zijn. Als je te dichtbij komt, loop je het risico gebeten te worden. Dat is niet alleen pijnlijk, maar kan ook gevaarlijk zijn. Zeehonden kunnen namelijk allerlei bacteriën met zich meedragen.

Te dichtbij komen is ook riskant voor de zeehonden zelf. Ze liggen soms op het land uit te rusten omdat ze ziek zijn. Als ze dan gestoord worden, moeten ze zich verplaatsen of opkijken, wat de dieren veel energie kost. Dit kan ervoor zorgen dat ze uitgeput het water ingaan, waardoor ze in het ergste geval kunnen verdrinken.