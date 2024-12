Koffiekar van Khalid mag toch blijven: "Dankzij alle supermensen van de buurt"

Eigenaar Khalid staat met een brede glimlach in zijn wagen, nu hij weet dat hij zijn geliefde plek voorlopig niet kwijt is. Er valt een last van zijn schouders af nu de onzekerheid over zijn toekomst voorbij is. Hoe lang hij mag blijven is niet duidelijk, maar het bericht zorgt voor enorme vreugde in de koffiekar. "Ja, dit is echt goed nieuws", vertelt Khawaja. "Ik ben heel blij."

Twee weken geleden zou hij, op zijn 67ste verjaardag, zijn laatste dag draaien. De vergunning die hij had liep tot 22 november, zijn verzoek om deze te verlengen was door de gemeente nog niet ingewilligd en dus leek een gedwongen vertrek aanstaande. En dat viel helemaal verkeerd in de buurt, want daar zijn ze gek op Khalid en zijn koffie. "Je ziet nu dat mensen hier blijven staan", beschreef vaste klant Virgil. "Hier maak je een babbeltje met elkaar, heel snel en heel gemakkelijk. Hij verbindt de mensen en dat is wat Amsterdam kan gebruiken."

Petitie 1600 keer ondertekend

De buurt liet het er daarom niet bij zitten. Als vaste klanten boden zich advocaten aan om hem gratis te begeleiden. Daarnaast startten buurtbewoners een petitie. Inmiddels is deze bijna 1.600 keer ondertekend. Khawaja bleek onmisbaar voor zijn vaste klantenkring en hij kreeg veel reacties. "Het zijn echt supermensen in deze buurt", glundert hij vandaag. "Maar ook kwamen hier klanten die ik nog helemaal niet kende om te zeggen dat ze vonden dat ik moest blijven."