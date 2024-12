Dementie herkennen: wat zijn de (vroege) rode vlaggen?

Waar liggen nou toch mijn autosleutels? En wat is zijn naam ook alweer? Iets vergeten of je iets niet herinneren: dat hebben we allemaal weleens. Maar naarmate we ouder worden kan dat wél voor twijfel zorgen.

Het meest bekende symptoom van dementie is vergeetachtigheid. Maar het is heel lastig om daarin onderscheid te maken, zegt arts Tim Vaessen. "Wat is normale veroudering en wat is dementie?" Hij is klinisch neuropsycholoog in het Spaarne Gasthuis en behandelt patiënten met deze ziekte.

Collega-neuroloog Niki Schoonenboom vult aan: "Iemands naam vergeten is niet hetzelfde als de weg kwijtraken naar huis of een supermarkt. Dan hebben we het echt over geheugenverlies of problemen met oriëntatie. Om vast te stellen of deze symptomen afwijkend zijn, heb je cognitieve testen nodig."

Dan kijk je naar het dagelijks handelen, vertelt Schoonenboom. Als bepaalde dingen die je normaal op ‘automatische piloot’ doet niet meer lukken, is dat reden tot zorg. "Als je opeens moeite hebt met koffiezetten, koken of de afstandsbediening gebruiken, dan kunnen dat rode vlaggen zijn."

Daarbij is dementie meer dan alleen geheugenverlies, benadrukt ze. "Ook het karakter verandert. Je wordt sneller boos, teruggetrokken of raakt vaker geïrriteerd."

