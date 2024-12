Bizarre mijlpaal: marathonman Lex (77) liep een marathon op álle kalenderdagen

Voor Lex voelt een marathon als een uitgebreid trainingsrondje. In zijn hoogtijdagen liep hij er maar liefst 60 in één jaar. "Na een kilometer of acht kom ik goed in mijn ritme, en dat kan ik lang volhouden. Mijn lichaam is eraan gewend. Na afloop heb ik nooit lang last van spierpijn of iets dergelijks," vertelde hij begin 2023.

Een nieuwe uitdaging lonkt al. "Omdat ik nu 77 ben, lijkt het me leuk om de 777 marathons te bereiken. Ik heb nog een half jaar om de laatste 19 marathons te lopen. Het zou geweldig zijn als het lukt, maar zover is het nog niet."