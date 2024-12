Droom van duurzaam wonen spat uiteen: vissershuisjes Texel na 5 jaar tegen de vlakte

Ze zien er prachtig uit: de vijf vissershuisjes aan de rand van Den Burg. Bewoners hadden uitzicht over de ruime weilanden. Een prachtige plek om te wonen. Maar het woonplezier was echter van korte duur.

In de vissershuisjes waren vanaf het begin veel technische problemen. De sociale huurwoningen 'lekken' warmte. Woontij heeft geprobeerd om de problemen op te lossen. "We hebben ook onderzoek gedaan naar het energielek met een infrarood camera", zegt projectmanager Christine Groen van Woontij.

De problemen zitten volgens haar vooral in de stalen constructie. "Er waren teveel koudebruggen." Deze ontstaan op een plaats waar een goed geïsoleerd deel van de woning overgaat in een minder goed geïsoleerd deel.

Bewoonster baalt

De eerste bewoonster van één van de vijf vissershuisjes woont er nog steeds. Maar nu moet ze na ruim vier jaar alweer verhuizen. En daar baalt ze van.

Ze wil in verband met haar baan niet met haar naam in het artikel. Maar wil wél graag haar verhaal doen aan NH Nieuws. "Ik woon hier sinds juli 2020", zegt ze. "Op Texel duurt het heel lang voordat je in aanmerking komt voor een huurwoning. Maar bij sommige woningen kreeg je voorrang als je nog geen 21 was. En dat was ik toen nog."

Mooi uitzicht

Ze kijkt vanuit haar woonkamer over de landerijen. "Er wordt hier niets meer voor gebouwd, heerlijk. Het is heel jammer dat ik weer weg moet. De indeling vind ik super. Want zoiets gelijksoortig vind je niet binnen het bestand van Woontij."

Ze had vanaf het begin problemen in de woning. "Eigenlijk vanaf het moment dat ik de sleutel kreeg was er lekkage op de muren. Aan de voorkant waren er bruine plekken als gevolg van waterschade. Ik ging voor het eerst op mezelf wonen en dan denk je: wat zit er hier op de muur? Dat was meteen een domper."