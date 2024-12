Alkmaarse daklozen krijgen Skaeve Huse: "Geen behandeling zo krachtig als een huis"

In Alkmaar leeft een kleine groep dakloze mensen, die door psychische problemen of agressief gedrag geen toegang krijgt tot de opvang. Daar zitten ook mensen bij die geen opvang of zorg willen.

Zoals Marcel (50), die daarom van de gemeente onder een brug mag slapen. "In de opvang voel ik me opgesloten. Hier ben ik vrij om te gaan en staan waar ik wil. De gemeente en de politie komen wel af en toe kijken, maar gedogen het", vertelde hij toen NH hem in september opzocht.

'Maak de groep zichtbaar'

Een project als Skaeve Huse zou voor mensen als Marcel uitkomst kunnen bieden. Dat denkt ook Hil Rabenberg van DnoDoen, de hulporganisatie voor daklozen. Hij pleit al langer voor alternatieve woonvoorzieningen. "Je kunt mensen op die manier beter opvangen en een oogje in het zeil houden, omdat ze zichtbaar zijn. Dan kun je het beheersen en controleren."

Na vragen over de situatie van Marcel liet de gemeente in september nog weten dat er voor Skaeve Huse in Alkmaar geen plek is. Toch dienden acht partijen tijdens de raadsvergadering een motie in om hiervoor naar geschikte locaties te zoeken. "Voor een kleine groep mensen met een zeer complexe problematiek heeft de maatschappelijke opvang geen geschikt aanbod", verklaart een van de indieners, Saskia Spek (SPA).

"Ze hebben een speciale woonomgeving nodig, waarmee niet alleen begeleiding naar zorg mogelijk wordt, maar we ook overlast in wijken tegengaan", stelt een van de indieners, Saskia Spek van de (SPA). "Geen behandeling zo krachtig als een huis."