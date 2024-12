Drukte op de weg door meerdere ongelukken: flinke files op A10, A7 en A9

Op de A10 bij knooppunt Amstel is vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd tussen twee auto's. Drie rijstroken zijn afgesloten, waardoor de vertraging inmiddels is opgelopen tot een uur. Verkeer richting Utrecht wordt geadviseerd om vanaf knooppunt Coenplein via Ring West te rijden, meldt Rijkswaterstaat.

Op de A7 zijn na een ongeluk twee rijstroken afgesloten. De bergingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur.

Op de A9 staat het verkeer stil bij knooppunt Beverwijk. Door een ongeval is de linkerrijstrook dicht, wat leidt tot een vertraging van zo'n twintig minuten.