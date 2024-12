112-blog | Politiehond Diva vindt gestolen Gucci-tas terug • Een gewonde bij ingestort pand Amsterdam

13.09 uur

Een deel van een pand aan de Amstel is rond één uur vanmiddag ingestort tijdens sloopwerkzaamheden. Vanaf de straat is zichtbaar hoe een stuk vloer naar beneden is gekomen. Hulpdiensten hebben een gewonde bouwvakker uit het puin gered. Met behulp van een ladderwagen van de brandweer is hij naar buiten gebracht en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.