112-blog | Omstanders springen water in om automobilist te redden • Boetes voor negeerders rode kruizen

De politie heeft dinsdag, tijdens een grootschalige actie in Volendam en Amsterdam, zes verdachten aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de productie en handel drugs. Tijdens de actie werden in een woning aan de Wieringenlaan in Volendam twee machines voor de productie van xtc-pillen aangetroffen. In de woning werden ook pillen en 'poeders' gevonden. Ook op andere locaties werden xtc-pillen gevonden.

De hoofdverdachte, en diens partner, zijn ook aangehouden op verdenking van het witwassen van crimineel geld. Volgens de politie ging er maanden onderzoek vooraf naar de 36-jarige hoofdverdachte. De man zou zich vermoedelijk bezighouden met handel in verschillende soorten drugs. Ook zou hij andere verdachten aansturen.

De zes verdachten zitten momenteel vast. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het politieonderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.