Ouderkerkers zoeken kasteel van de Heeren van Aemstel onder historische bakkerij

De Heeren van Aemstel hadden het in de middeleeuwen voor het zeggen in Amstelland. Zij voerden rentmeesterschap over leengoederen in de kerkelijke rechtsdistricten in het noorden en westen van het Nedersticht van Utrecht. Gijsbrecht I van Aemstel (1145 - eind twaalfde eeuw) was de eerste Heer van Aemstel. Hij viel onder het gezag van de bisschop van Utrecht.