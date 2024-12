Buurtbewoners mogen AZC Aerdenhout bekijken én opfleuren

Het is niet om talent te scouten dat Bart Vernooij vanmiddag zijn licht komt opsteken. Behalve fractievoorzitter van D'66 in Bloemendaal is hij secretaris van voetbalclub BSM in Bennebroek. ''Maar ik ga er niet van uit dat ze bij ons gaan spelen. Dat is een roteind fietsen voor ze. Alliance ligt meer voor de hand'', zegt hij met een lach. ''Het belangrijkste is dat de kinderen humaan worden opgevangen. En dat is hier het geval. Het is niet super de luxe, maar het is schoon en fris en alle faciliteiten zijn er.''