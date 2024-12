Megaoperatie: A9 dicht om plaatsen nieuw deel Schipholbrug

De A9 is vanaf 20:00 uur in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. De operatie begint om 21:00 uur, waarbij het zuidelijke brugdeel naast het al vervangen noordelijke deel wordt gelegd. Rijkswaterstaat verwacht dat het wegdek rond 5:00 uur weer vrij is.

Het brugdeel, bijna dertig meter lang, is per boot over de Ringvaart naar de locatie vervoerd. "Als dit deel erin ligt is het de grootste brug van Nederland, in zijn soort. Er zijn daarna nog wat werkzaamheden nodig maar dit is een hele belangrijke stap", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Wind kan spelbreker zijn

Voor de vervanging van beide brugdelen werd de A9 afgelopen jaar meerdere keren (deels) afgesloten. Als het vanavond te hard waait, wil Rijkswaterstaat het brugdeel later deze week of volgende week alsnog inhijsen. Vooralsnog lijkt de operatie vanavond door te kunnen gaan.

Om het brugdeel volledig te installeren moet de A9 komende weken nog twee keer 's nachts worden afgesloten. Op 4 en 18 december wordt het verkeer net als vannacht tussen 20:00 en 5:00 uur omgeleid via de A2, A10 en A4. Naar verwachting is de brug komend voorjaar volledig vernieuwd.