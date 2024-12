Muren van kerk Haringhuizen geven kunstles aan mensen met verstandelijke beperking

Op de achtergrond loopt ondertussen de voorstelling door. De beelden glijden rustig langs de muren, op elke hoek gebeurt telkens iets nieuws. Af en toe gaat Bredewold in gesprek met figuren die op de muur verschijnen. "Ik ben ervan overtuigd dat als je je meer met cultuur bezighoudt dat de wereld mooier wordt. Je stelt je meer open. Dus dit geeft hoop."

Instellingen en scholen in de regio hebben nog kans genoeg om langs te gaan bij de voorstelling. "We hopen niet alleen dat mensen wat leren en geïnspireerd raken, maar ook dat ze zelf aan de slag gaan. We hebben een speciale box samengesteld zodat ze thuis of tijdens de dagbesteding zelf ook mooie collages kunnen maken", legt Joop Luten uit.

Nog maar het begin

Het project loopt nog tot maart. Maar ook daarna zullen de muren van de Willibrorduskerk verhalen blijven vertellen, zegt Rutger Jan Bredewold: "Alle mensen die hier vroeger kwamen, die kwamen voor hoop en het is mooi dat we ze dat nu weer kunnen bieden. Dit project is de eerste van een serie. We hebben nu collagekunst, maar we gaan hierna een voorstelling over portretten maken. We zijn nog lang niet klaar."