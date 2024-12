4 kinderboerderijen en hertenkampen sluiten: "We vinden het ontzettend jammer"

Het gaat om Kinderboerderij 't Mouwtje, Hertenkamp Bussum, Hertenkamp Naarden en Kinderboerderij De Pluimgraaf.

De afgelopen jaren heeft de stichting deze locaties met behulp van de gemeente nog open kunnen houden. Ze kregen geen subsidie meer, omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldoen. De gemeente heeft tot dit jaar de vaste kosten vergoed, zodat de kinderboerderijen niet hoefden te sluiten. Maar vanaf aankomend jaar stoppen ze hiermee.

"We vinden het ontzettend jammer", zegt Chantal Calis van stichting Gooise Ark. "Een paar jaar geleden zijn er regels veranderd en samengevoegd, waardoor we geen subsidie meer konden krijgen. We hebben de jaren daarna gekeken naar oplossingen met de gemeente; dat is altijd in goed overleg geweest. Maar nu is het tijd voor een nieuwe invulling. En dat is ook iets moois."

Calis wil zich graag focussen op de toekomst. "We snappen dat het voor mensen als een schok komt, maar het is ook een kans voor iets nieuws. Soms moet je vooruitkijken en plaatsmaken voor nieuwe mogelijkheden. Het is tijd voor een frisse blik en daar staan wij helemaal achter."

Genoeg geweest

Over twee weken sluit de gemeente Gooise Meren de kinderboerderijen. Wethouder Mark Marshall (VVD): "We realiseren ons dat dit ontzettend jammer is voor onze inwoners. Maar de gemeente heeft het voornemen om de locaties van opnieuw een invulling te geven, mogelijk weer met dieren."

Ook hoopt Marshall dat de nieuwe invulling 'aansluit bij de huidige tijd' en dat het een educatieve functie krijgt. Inwoners van de gemeente kunnen hiervoor ideeën indienen.

De dieren van de kinderboerderij zullen straks worden overgebracht naar kinderboerderijen elders in het land, of gaan terug naar de eigenaar.