Ron opent spectaculair kerstdorp voor goed doel Spieren voor Spieren

Ieder jaar weten honderden belangstellenden de weg naar het kerstdorp van Ron te vinden. Tot nu toe was het rustig, maar de echte toestroom verwacht Ron pas na Sinterklaas.

Doneren aan het goede doel wordt op prijs gesteld

Iedereen mag het kerstdorp van De Boer komen bewonderen, al moet dat wel een beetje gecoördineerd. De ruimte is beperkt en er kunnen maar acht mensen tegelijkertijd door het dorp wandelen. De toegang is gratis, maar Ron verbindt ieder jaar een inzameling voor een wisselend goed doel aan zijn kerstdorp. Dit jaar gaat al het gedoneerde geld naar de stichting Spieren voor Spieren. Deze stichting zet zich in om spierziekten, met name bij kinderen terug te dringen.

Je vindt het kerstdorp van Ron de Boer aan De Kleis 89 in Uitgeest. Tot 5 januari dagelijks geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op de kerstdagen en op nieuwjaarsdag is het kerstdorp niet te bezoeken. Buiten de reguliere openingstijden is bezoek ook mogelijk, maar dat moet even met burgemeester Ron overlegd worden.