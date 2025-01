Verdwijnt theater Oberon na ruim halve eeuw voorgoed van Alkmaars toneel?

Terwijl Oberon in september nog haar 55ste verjaardag vierde, hangt er een donkere wolk boven de Alkmaarse musicalvereniging. Door onder meer het mislopen van subsidies moet de vereniging een groot gat van 17.000 euro in de begroting zien te dichten.

De laatste jaren ziet Oberon het ledenaantal en dus ook de contributie steeds verder teruglopen, verklaart voorzitter Jenny Stelleman. "Sinds de leeftijd van de jongste groep is verhoogd van 9 naar 12 jaar merken we dat de instroom is gestokt. We draaien dat terug, zodat het verloop hopelijk weer groter wordt. Of dat gaat lukken, is afwachten."

Cultuurfondsen zijn kritischer

En vanuit cultuurfondsen komt er dus ook minder financiële steun binnen, zegt Stelleman. "We merken dat fondsen kritischer zijn en dat niet altijd duidelijk is waarom. Normaal gesproken kregen we subsidie voor twee voorstellingen in de Vest via het VSB-fonds. Die heeft beide aanvragen nu afgewezen."