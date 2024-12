Dít zijn de populairste en grappigste hondennamen in Noord-Holland van 2024

Papi Chulo, Yamas en Trumpie; Noord-Hollanders hebben zich in 2024 weer van hun creatieve kant laten zien met opvallende hondennamen. Maar veruit de meeste viervoeters in onze provincie luisteren dit jaar naar de naam Luna - net zoals in 2023. NH zet de populairste en grappigste hondennamen hieronder voor je op een rijtje.