Vuurwerk en doelpunten bij Alkmaarse stadsderby

'Alkmaars oudste', thuisploeg Alcmaria Victrix, is namelijk in 1898 opgericht. De wedstrijd gaat ook nog ergens om, want beide ploegen hebben nog niet verloren en staan bovenaan in de zondag vierde klasse. "Mooier dan dit kan je niet meemaken", aldus Alcmaria Victrix-trainer Edwin Veenstra.

