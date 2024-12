Uniek, en vooral kostbaar, Sinterklaasflesje uit 17e eeuw te zien in Beverwijk

Heilige waterbron

De geschiedenis rond Sinterklaas reikt eeuwen terug, tot de vierde eeuw na Christus. In Myra, het huidige Demre in Turkije, leefde Nicolaas van Myra, een bisschop die bekendstond om zijn vrijgevigheid. Hij groeide in de christelijke wereld uit tot een van de belangrijkste heiligen en werd de beschermheilige van kinderen, zeelieden en handelaren.

Tijdens de eerste kruistochten werden de resten van zijn lichaam overgebracht naar de San Nicolò di Lido-kerk in Venetië. Naar verluidt ontsprong bij aankomst van de relikwieën op wonderbaarlijke wijze een waterbron. In de 17e eeuw werd deze heilige bron een belangrijk bedevaartsoord. "Pelgrims deden maanden over de reis, die te voet ging", vertelt Zoetmulder. "Soms uit geloof, maar vaak ook omdat het als een 'moetje' werd gezien om tot bezinning te komen."

Uit de duim gezogen?

Als bewijs van hun tocht en als souvenir brachten de pelgrims het heilige water mee terug in daarvoor bestemde flesjes, St. Nicolaas-flesjes. Deze blauw gedecoreerde ambachtswerken werden geproduceerd op Murano, een eiland in de Venetiaanse lagune, dat nog altijd beroemd is om zijn glaswerk.

Het middeleeuwse, handgemaakte product vloog destijds over de toonbank. Volgens Zoetmulder is het ook niet ondenkbaar dat het verhaal over de waterbron is verzonnen om er financieel voordeel uit te halen. "Het is opvallend dat Venetië rond de 17de eeuw een beroemd bedevaartsoord werd, een tijd waarin veel bedevaartsoorden ontstonden. Er kon natuurlijk goed geld mee verdiend worden."

