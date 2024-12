Bezorgde inwoners Loosdrecht: brandweer onrechtvaardig behandeld

Inwoners van Loosdrecht maken zich zorgen over de brandweervrijwilligers uit hun dorp, die volgens hen onrechtvaardig worden behandeld, en zijn een petitie gestart om voor hen op te komen. Met de petitie roepen ze burgemeester Mark Verheijen op om in actie te komen nu de discussie over de inzet van de Loosdrechtse brandweer bij reanimaties helemaal geëscaleerd is.