Bussumse buurt komt met eigen plan voor komst appartementen bij woonzorgcentrum

Buurtbewoners plaatsen ook vraagtekens bij de gedane metingen van geluidsoverlast en luchtverontreiniging in dit gebied, dat op een steenworp afstand ligt van drukke wegen als de Amersfoortsestraatweg, de A1 en de Ceintuurbaan. Volgens hen worden die normen nu al overschreden.

Geen belemmering

De gemeente stelt weer dat dat niet zo is: de waarde van schadelijke stoffen zijn binnen te grenzen. “De luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit initiatief”, klinkt het.

De buurt is er allesbehalve gerust op. Er zijn zorgen over de toename van geluid en meer vuile lucht. Er liggen meerdere bouwplannen voor woningbouw in en rond de Mezenlaan, zoals de herontwikkeling van zorgcentrum Patria en de bouw op het KPN-terrein. Over een aantal jaar zijn er behoorlijk wat nieuwe woningen bij gekomen. Dat betekent dus ook veel meer verkeer.

Toenemende overlast

“Maar die toenemende overlast is bij het bepalen van de overlast buiten beschouwing gelaten. Men heeft uitsluitend de overlast van het huidige verkeer gemeten”, is de conclusie van de buurtcommissie.

Wat ook tot onbegrip leidt bij de buurtcommissie is de parkeernorm. Volgens de bezorgde bewoners gebruikt de gemeente de verkeerde norm. Het tekort aan parkeerplaatsen wordt hiermee niet opgelost, maar dat neemt juist toe in de omliggende straten menen de omwonenden. Gooise Meren is van mening dat er ‘voldoende parkeerruimte’ zal zijn, zeker omdat die plekken op eigen terrein komen.

Ander plan

Wat de buurt betreft komen er niet 36 nieuwe seniorenappartementen, maar tussen de 20 en 25 appartementen. “Ons plan kan gerealiseerd worden zonder opoffering van groen, omdat er geen nieuw restaurant en geen extra parkeerplaatsen in de tuinen van de Gooise Warande hoeven te komen. Op de bestaande parkeerplaats aan de Ceintuurbaan kunnen voldoende extra plaatsen worden gecreëerd om aan de totale parkeerbehoefte te voldoen”, zeggen de buurtbewoners.

Deze week spreekt de buurtcommissie in bij de lokale politiek, waar de uitbreiding van het woonzorgcentrum op de agenda staat. Ze hebben drie minuten de tijd gekregen om hun eigen plan toe te lichten, terwijl de discussie hierover inmiddels al vier jaar duurt.