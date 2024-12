Eerste hulp bij Sinterklaasdichten: stadsdichter Charlotte geeft spoedcursus

De telefoon van Charlotte staat vlak voor Pakjesavond roodgloeiend. Als stadsdichter wordt er continu om hulp gevraagd. "Maar dat is wel een hele leuke vraag. Ik heb namelijk een aantal tips die je makkelijk kan uitproberen."

In de Bibliotheek van Hilversum krijgt een groepje kinderen deze handige tips tijdens haar workshop Sinterklaasgedichten schrijven. Ze zijn uiteraard ook bruikbaar voor volwassenen die vlak voor 5 december met de handen in hun haar zitten. "De tips leg ik misschien op een andere manier uit aan de kinderen, maar uiteindelijk doen we hetzelfde", vertelt ze. "Je zult zien dat kinderen echt met inventieve gedichten komen. Ik denk dat ze wat meer open staan."

ChatGPT

Tegenwoordig is het makkelijk om je gedicht te laten schrijven door de kunstmatige intelligentie van ChatGPT. "Dat is toch niet creatief!", reageert de stadsdichter terwijl ze met haar ogen rolt. Maar toch kan het ook wel degelijk bruikbaar zijn. "Je kan er wel inspiratie uit halen. Het kan zinnen schrijven die je zelf niet zou verzinnen, maar daarna zou ik het altijd weer zelf oppakken. Gebruik het als laatste gereedschap, wanneer het echt nodig is."