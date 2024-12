Emotionele zoektocht: Haarlemse Hetty verliest dierbare trouwringen

Ringen verdwenen

Een paar dagen later zitten de ringen niet meer in haar jaszak. "Ze waren allebei weg. Ik heb die dagen nog wel mijn jas aangehad, maar dan had ik de ringen absoluut moeten voelen. Ik stop mijn handen namelijk vaak in mijn zakken en dan waren ze me wel opgevallen."

In de tussenliggende dagen is Hetty nog op een paar locaties geweest: in het Rudolf Steiner College in Haarlem, in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam en bij een Haarlemse imker aan de straat Vroonhof. Maar ze is er stellig van overtuigd dat de ringen daar niet liggen. "Ik ben voor 99,9 procent zeker dat ze daar niet zijn. Het moet in het Spaarne Gasthuis zijn gebeurd."

