Hilversummers doen zelf onderzoek naar betaald parkeren, maar wethouder wuift bevindingen weg

Daarboven komt dat de gemeente volgens het trio geen vastgestelde norm heeft voor wanneer parkeerdruk in een straat 'acceptabel' is. "Dus er is geen maatstaf om vast te stellen of er een probleem is of niet. De maatstaf die Trajan B.V. bijhoudt stelt dat de parkeerdruk in Hilversum onder de drempel ligt."

Uit deze bevindingen haalt het drietal dat er geen sprake is van een structureel probleem met parkeerdruk, maar dat er slechts in enkele straten te weinig plek is. Ook zou de gemeente haar inwoners verkeerd hebben geïnformeerd. "Het beleid is onterecht en heeft geen effect op het verlagen van de parkeerdruk of het verbeteren van de leefbaarheid."

De hoop is dan ook dat ze het controversiële parkeerbeleid weer terug naar de tekentafel kunnen sturen. "Want zoals het er nu uitziet, zorgt het beleid voor onrust en gezeur."

'Terug naar de tekentafel'

Maar waar de inwoners hun bevindingen hoog van de toren blazen, ziet verantwoordelijk wethouder Bart Heller niets in de uitkomst van hun onderzoek. "Het heeft geen nieuwe informatie opgeleverd", zo reageert hij in het lokale radioprogramma NH Gooi Zaterdag. "Ik snap de zorgen van de heren, maar we hebben het over een besluit dat de gemeenteraad anderhalf jaar geleden heeft genomen."

Ook de wens om het beleid opnieuw op tafel te krijgen, zal volgens wethouder Heller dan ook niet in vervulling gaan. "Iedereen mag achteraf kritiek hebben, ook op een besluit van anderhalf jaar geleden. Maar dat verandert niets aan het besluit wat de gemeenteraad toen heeft genomen", zegt hij stellig.

Wel geeft de wethouder toe dat er inderdaad geen nulmeting ten grondslag ligt van het parkeerbeleid. "Al jarenlang zien we de parkeerdruk gestaag toenemen in woonwijken. Dit leidde ertoe dat wij steeds verzoeken van bewoners binnenkregen voor de uitbreiding van betaald parkeren in hun straat", zo laat de gemeente in een reactie weten. "Dit ging steeds om een enkele straat of wijkje en zorgt regelmatig voor het nodige gedoe en discussie tussen bewoners."

"In het verleden ging de uitbreiding van het betaald parkeren op verzoek van bewoners dus per straat/enkele straten met als gevolg dat de parkeerdruk in de omliggende straten toenam. Daardoor zag je dat de overlast opschoof. Deze constante wijzigingen leidden ook tot veel onduidelijkheid bij inwoners en bezoekers. De Raad heeft vervolgens besloten om, in plaats van elke keer een paar straten, het betaald parkeren in één keer tot de ring in te voeren. We zien dan ook geen aanleiding om het raadsbesluit te heroverwegen."