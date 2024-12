Is er een link tussen dementie en bestrijdingsmiddelen?

"Wat het moeilijk maakt, is dat dementie wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Gifstoffen worden wel eens genoemd, maar daar is nog geen bewijs voor. Voor zo'n vijftien factoren is wel bewijs gevonden, maar die gaan vooral over levensstijl, zoals niet voldoende bewegen, roken en suikerziekte."

Toch is de belangrijkste oorzaak van dementie niet beïnvloedbaar. "De grootste risicofactor om dementie te krijgen, is leeftijd. We worden steeds ouder en ook gezonder oud", verklaarde Tim Vaessen deze toename eerder aan NH. Hij is klinisch neuropsycholoog in het Spaarne Gasthuis.

Moet ik me zorgen maken als ik dichtbij landbouwgebied woon?

Met betrekking tot dementie is het antwoord nee. Wel geeft Alzheimer Nederland een paar tips om het risico voor omwonenden van landbouwgebied zo veel mogelijk te beperken. Doe bij binnenkomst je schoenen uit, was groenten, kruiden en fruit uit eigen tuin en was je handen voordat je gaat eten. Ook is het verstandig om tijdens en kort na de bespuiting van het land de ramen dicht te houden en niet te lang in de tuin te blijven.

En hoe zit dat met Parkinson?

Parkinson is een andere hersenaandoening, waarbij hersencellen langzaam afsterven. Dat leidt tot problemen met bewegen, maar ook denken, slikken en slapen gaat steeds moeilijker. "Bij Parkinson is de relatie met bestrijdingsmiddelen duidelijker aangetoond, vooral bij boeren die veel met die middelen werken", aldus Bekkenkamp.

