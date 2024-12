🔴 Liveblog: Wout Weghorst maakt het verschil voor Ajax; zwaarbevochten zege AZ

26 minuten geleden

Ajax heeft het opnieuw heel erg moeilijk op bezoek bij NEC, maar pakt wel drie punten in Nijmegen. Daarmee mag het vooral Wout Weghorst voor bedanken. Hij maakte twee goals.

Door de zege neemt Ajax de tweede positie weer over van FC Utrecht. Dat is komende woensdag de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. De aftrap is om 20.00 uur en dat duel kun je volgen via ons liveblog.