Lees terug: Wout Weghorst maakt het verschil voor Ajax; zwaarbevochten zege AZ

De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland gewonnen. Na de zege vrijdag op IJsland (27-25) volgde in Innsbruck een overwinning op Duitsland: 29-22. Bij rust leidde Oranje met 15-14. De ploeg van bondscoach Henrik Signell speelde vooral een sterke tweede helft en maakte daarin het verschil. Topschutter in de ploeg was Dione Housheer met zeven treffers, Zoë Sprengers uit Haarlem maakte er zes.

Met de tweede zege in de groepsfase is een plek in de hoofdronde al zeker. Oekraïne is dinsdag de derde en laatste tegenstander in de poule.