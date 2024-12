Buurtbakens: kerk Shelter-Haarlem opent eigen theaterzaal

Aafke de Vries aanschouwt het allemaal vol trots. Ze is namens de gemeente betrokken bij het project Buurtbakens, waarin de kerkgebouwen meer worden ingezet voor sociale voorzieningen in de buurt. Naast Shelter doen de Goede Herderkerk en Pinkstergemeente Immanuel in Noord, de Oosterkerk in Oost, de Anna en Maria Kerk in het centrum en de Pelgrimkerk in Zuidwest mee, net als de Oude Kerk in Spaarndam.

Maatschappelijk verbinder

"Mijn rol is maatschappelijk verbinder", legt Aafke uit. "Er is grote behoefte aan ruimte voor allerlei activiteiten in veel buurten. Terwijl kerkgebouwen een deel van de tijd leegstaan. Ik praat veel met de kerkgemeenschappen. Kijk wat er nodig is in de buurt en welke rol de kerken daarin kunnen en willen spelen. De kerk blijft kerk, maar opent ook de deuren voor de buurt. Vroeger speelden kerken natuurlijk ook al een centrale rol in de buurt."

Ze is onder de indruk van het theaterzaaltje bij Shelter. "Het is ongelofelijk mooi geworden. En het is ook heel gaaf dat het meteen zo goed gebruikt wordt. Ik hoop echt dat de buurt er ook veel gebruik van gaat maken. We gaan hier ook nog aan de slag met de tuin en de entree. Het kan alleen maar nog mooier worden!"

