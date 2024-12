Zes in Amsterdam opgepakte demonstranten weer vrij

In het centrum van Amsterdam liepen gistermiddag honderden pro-Palestina betogers in een mars van de Stopera naar het Museumplein. Het protest zou eerst op de Dam worden gehouden, maar dat werd door de gemeente verboden. Volgens de burgemeester en de politie was het te risicovol om een protest te houden op de Dam, op de drukste winkeldag van het jaar.

Zes aanhoudingen

Op de Dam waren daarom ook borden neergezet waarop stond dat het verboden was om er te demonstreren. Daar hield de politie gistermiddag vijf mensen aan, waaronder Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die eerder al aankondigde dat hij ondanks het verbod naar de Dam zou komen.

Hij en een andere tegendemonstrant worden verdacht van demonstreren waar dat niet mocht. Drie andere mensen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en het niet opvolgen van een bevel.

Tijdens de Pro-Palestina mars werd een vrouw aangehouden met een bord met daarop de tekst 'ACAB', wat staat voor all cops are bastards. Ook zij mocht naar huis, maar blijft een verdachte volgens het Openbaar Ministerie.