Het oliebollenimperium van Amsterdam: 's winters de kraam, 's zomers de kermis

Karin Bakker staat met haar man Toon op het Haarlemmerplein, haar twee zoons hebben ieder een eigen kraam en met oud en nieuw staat er nog eentje bij. Drie maanden lang verkopen ze dag na dag oliebollen, appelbeignets en hippe varianten van die twee. "Ik hoop dat ik dit nog heel lang moet doen", aldus Karin.

Ook familie De Poorter staat al generaties lang verdeeld over de stad met hun kramen. "Het is echt een familieding, dat maakt me zo trots", vertelt Tonnie de Poorter over haar kleinkinderen achter de kraam.

Je winterse brood verdienen

Waar 's winters de kramen de plek zijn waar de families zich bevinden, werkt dat in de zomer net iets anders. Dan is de kermis de plek voor de De Poorters en de Bakkers. En zij zijn niet de enigen, we spreken kermiskoning Frans Stuy over de oliebollenwereld en het grote netwerk aan kraambezetters waar het uit bestaat.