Samenvatting: RKAV Volendam verrast vriend en vijand met zege op AFC

Pas op de plaats

In de tweede helft probeerde het AFC van Benno Nihom vol voor de gelijkmaker te gaan. Ondanks een legio kansen van de Amsterdammers hield Volendam knap stand en bleef het bij 1-0. Door de minieme zege staat Volendam na 15 speelronden weer drie punten vrij van de degradatiezone. AFC staat nog wel derde, maar moet even pas op de plaats maken als het gaat om de koppositie. De achterstand naar lijstaanvoerder Quick Boys is nu opgelopen naar zeven punten.