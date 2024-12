Na mislukte eerste poging, nu 31 kandidaten voor burgemeesterschap Drechterland

Het gaat om 9 vrouwen en 22 mannen. Het grootste deel ervan, 24, hebben of hadden ervaring in het openbaar bestuur. Een enorm contrast met de vorige procedure. Hoeveel kandidaten zich toen hebben gemeld is altijd onbekend gebleven. Maar volgens de vertrouwenscommissie, die de uiteindelijke aanbeveling van een burgemeester doet, was het onvoldoende om een keuze te maken.

'Blij dat procedure over een andere boeg is gegooid'

De verwachtingen van Maartje Tros, voorzitter van de vertrouwenscommissie, zijn overtroffen, laat ze in een eerste reactie weten. "Fantastisch! We zijn heel trots en het is ook een mooi gemêleerde groep van mensen. Ik denk dat dit toch komt, doordat we het over een ander boeg hebben gegooid."

Want na de mislukte eerste poging is er nog eens kritisch naar de profielschets gekeken, legde Tros eerder al uit. "We hebben het wat frisser gemaakt, bijvoorbeeld andere foto’s gebruikt. En ook wat minder het woord landelijk gebruikt. Dat klinkt misschien toch ook een beetje suf. En we hebben ook duidelijk gemaakt wat wij te bieden hebben."

Hulp bij zoektocht naar ambtswoning burgemeester

Zo kwam er een opvallend voorstel dat de gemeente ook gaat mee helpen met het zoeken naar een woning. Dit omdat een burgemeester ook verplicht is om in de gemeente waar die werkt te wonen.

Er volgde nog volop promotie vanuit inwoners van de gemeente. Zoals Jon van Diepen die de 'verborgen parel' in de etalage zette. "Men weet niet hoe mooi het is. Daarom is het ook zo goed om eens te laten zien hoe mooi het hier is." En bij mediapartner Streekomroep West-Friesland werd een vierdelige serie gemaakt over wat voor burgemeester inwoners van Drechterland zochten.

Eind januari selectie van kandidaten

Wie de kandidaten zijn is ook bij de vertrouwenscommissie nog niet bekend. Eind januari wordt dat duidelijk tijdens een bezoek aan de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, op het provinciehuis in Haarlem.

"We gaan een selectie maken met wie we in gesprek willen gaan. Maar we weten nu wel zeker dat het goed gaat komen", aldus een blije voorzitter van de vertrouwenscommissie. De bedoeling is dat de nieuwe burgemeester op 27 mei wordt benoemd.