Honderden pro-Palestina betogers in mars door Amsterdam-Centrum, zes aanhoudingen

Op de Dam hield de politie 's middags een tegendemonstrant aan. Het ging volgens AT5 om Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die eerder vandaag al aankondigde dat hij ondanks het verbod naar de Dam zou komen.

Een politiewoordvoerder liet weten dat demonstranten die op de Dam werden gezien, in eerste instantie werden gevraagd om te vertrekken. "Daarna volgde een vordering. Twee mensen hebben daar niet naar geluisterd en hen hebben we aangehouden."

Niet antisemitisch

Hoewel de politie in groten getale aanwezig was op de Dam, hing er volgens AT5 geen gespannen sfeer. Vanaf de Stopera vertrokken er honderden betogers, daar was ook een ordedienst aanwezig. Deze dienst droeg hesjes en moest ervoor zorgen dat de demonstratie goed verliep.

Tijdens de demonstratie namen verschillende sprekers het woord vanuit een vrachtwagentje. Een van de sprekers benoemde dat de aanwezigen niet antisemitisch zijn en niet willen discrimineren.

Trots

Onderweg werd vooral gezongen door de betogers, sommigen staken groen en rood gekleurde fakkels af. Onderweg hield de ME de stoet in de gaten. De demonstranten moesten om het Rijksmuseum, de passage onder het museum is afgesloten door de ME.

De stoet kwam na een uur lopen rond 17.30 uur aan bij het Museumplein. Na een korte toespraak was de demonstratie afgelopen. De organisatie gaf aan trots te zijn dat de actie zonder ongeregeldheden verliep en vroeg de aanwezige betogers om naar huis te gaan, inmiddels is het plein nagenoeg leeg.

Drie aanhoudingen

Uiteindelijk zijn volgens de politie zes mensen aangehouden wegens verstoring van de orde en het niet opvolgen van een bevel. De politie meldt op X dat de demonstratie 'soepel verliep' en een klein opstootje in de stoet 'door snel optreden van agenten direct onder controle werd gebracht'.

Ook is een vrouw aangehouden omdat zij een bord met de tekst 'ACAB' toonde, wat staat voor all cops are bastards.