Sinterklaas weer op bezoek in door brand verwoeste buurthuis in Haarlem-Noord

Een vuurzee in het rieten dak in mei 2022 verwoeste de geliefde ontmoetingsplek en de brand was een flinke domper voor de buurt.

Maar: de omwonenden mochten op eigen verzoek het pand zelf opnieuw opbouwen, om het in de toekomst ook zelf te mogen beheren.

En ondanks dat er nog veel werk verricht moet worden door de vrijwilligers, was de ruimte genoeg opgeknapt om de Sint na jaren weer te ontvangen. Met slingers, lampjes, thee, koffie en fris werd het voor de Haarlemse buurtkinderen - en hun (groot)ouders - een feestje als vanouds.