Toekomst Spaarne Gasthuis Haarlem nog ongewis: "Grote zorg dat Noord verdwijnt"

3. Klopt het dat de nieuwbouw in Haarlem-Zuid, inclusief de bouw van 200 woningen, niet doorgaat?

"Er is besloten om zo veel mogelijk duurzaam gebruik te maken van de bestaande gebouwen in Haarlem-Zuid en Hoofddorp. In het onderzoek brengen we mogelijke opties en de impact hiervan helder in kaart. Dat geldt ook voor de mogelijkheden voor de eerder geplande woningbouw."

4. Haarlem is een provinciehoofdstad. Veel inwoners maken zich grote zorgen om het mogelijk verdwijnen van een volwaardig ziekenhuis. Snapt u dat?

"We begrijpen dat het proces vragen oproept en waarderen de betrokkenheid van de gemeenten en inwoners. Het belang om de best mogelijke zorg voor alle patiënten en bewoners in onze regio in de toekomst te kunnen blijven bieden staat hierin voorop. We willen om die reden heel zorgvuldig te werk gaan en doen daarom nu eerst onderzoek. Daarin betrekken we zoveel mogelijk de gemeenten, patiënten en bewoners van de regio en regionale zorgpartners, zoals huisartsen, verloskundigen, de thuiszorg en verpleeghuizen."

5. Waarom wil het Spaarne Gasthuis de zorg die nu op drie locaties wordt aangeboden, concentreren op twee of zelfs maar één plek?

"Het Spaarne Gasthuis wil nu en in de toekomst de ziekenhuiszorg in onze regio toegankelijk houden. Onze verantwoordelijkheid betreft de 500.000 inwoners uit Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en de Duin- en Bollenstreek. Dit is een uitdaging, zeker nu de vraag naar zorg stijgt en er steeds minder zorgmedewerkers beschikbaar zijn. Op dit moment is de zorg verdeeld over drie locaties. Door dit te concentreren over twee locaties kunnen we ons personeel efficiënter inzetten en kunnen daarmee meer zorg bieden."