Dierenvoedselbank Purmerend dreigt dakloos te raken

Behalve voor de organisatie is het ook spannend voor de 70 katten, 61 honden en hun 60 baasjes die de voedselbank aan gratis eten helpt. "Ik zit financieel aan de grond en alles is reteduur in de maatschappij", zegt een bezoeker die vandaag langskomt. Ze baalt er stevig van dat de organisatie straks weg is.

Op straat

Een klaslokaal in de oude school ligt tjokvol zakken met honden en kattenbrokken, waar straks misschien geen plek voor is. "De honden en katten kunnen er niet tegenop eten en dan zal alles de straat op moeten", laat Alexandra weten. Vandaag zijn er dubbele uitgiftes vanwege de feestdagen, maar zelfs dan blijft er nog heel veel eten over, waar een opslag voor gevonden moet worden.

De gesprekken die Alexandra met de gemeente heeft voor een nieuwe opslag en uitgiftepunt zijn hoopvol, maar nog lang niet zeker. Ondertussen blijft de dierenvoedselbank hard nodig want de bezoekers denken er niet aan om hun huisdieren op straat te zetten. "Dieren zijn net kinderen en die zet je ook niet opstaat", aldus een bezoeker.